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مصر: الحرب الروسية الأوكرانية قد تفيدنا

الأحد 27 فبراير 2022 05:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: الحرب الروسية الأوكرانية قد تفيدنا



القاهرة/سما/

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، بما قد يعود بالفائدة على مصر التي تسعى لزيادة صادراتها من الغاز.

وقال: "من الممكن تصدير أكبر قدر من الغاز الطبيعي الموجود لدينا، ونستفيد من فارق السعر والعملة الصعبة، والتي ستساعدنا على تغطية فارق سعر النفط الذي ارتفع وبشده خلال الفترة الماضية وكذا القمح".

وأضاف عبر قناة "ON" المصرية: "سيكون ذلك تفكير اقتصادي مميز أن نصدر أكبر قدر من الغاز الطبيعي الموجود في مصر بعد مراعاة احتياجات المصانع واستخدام الطاقة البديلة".

ولفت إلى أن سعر القمح في فبراير هذا العام زاد بمقدار 65% عن سعره من فبراير العام الماضي، وقال: "رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعين متعلقين بأزمة أوكرانيا وروسيا واطمئن في أول اجتماع على مخزون القمح وكيفية التعامل مع جوانب الأزمة وأيضا القطاع السياحي".

وأكد أن البنك المركزي والحكومة يعملان صفا واحدا في هذه الظروف الصعبة لتأمين الاحتياجات المصرية وأنه يأمل بألا تمتد الأزمة لفترة طويلة حتى لا نضغط وبشدة على الموازنة

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