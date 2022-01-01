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أمريكا ودول غربية توافق على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"

الأحد 27 فبراير 2022 05:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا ودول غربية توافق على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"



واشنطن/سما/

أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف.

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وقال: "وافقت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

وأضاف: "تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن "سويفت".

وأشار إلى أن "الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركائها تعتزم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

#واشنطن #سويفت
سسس

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