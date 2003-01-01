رسميا..براموفيتش مالك تشيلسي يتنازل عن رعاية النادي

لندن/سما/

تنازل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي بشكل مفاجئ عن حقوق "الإشراف والرعاية" الخاصة بالنادي الذي يملكه منذ عام 2003 لصالح أمناء مؤسسته الخيرية اليوم السبت.

وقال أبراموفيتش في بيان نشره نادي تشيلسي: "خلال ما يقرب من 20 عاما من ملكية نادي تشيلسي، كنت دائما أنظر إلى دوري بصفتي وصيا على النادي، والذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل، بينما يلعب أيضا دورا إيجابيا في مجتمعاتنا".

وأضاف: "اتخذت دائما القرارات بما يتفق مع مصلحة النادي. ما زلت ملتزما بهذه القيم. ولهذا السبب أنا اليوم أمنح أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية الإشراف والرعاية لنادي تشيلسي".

وتابع قائلا: "أعتقد أنهم حاليا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".

وتتزامن خطوة أبراموفيتش مع دعوى أحد نائبي البرلمان البريطاني إلى التخلي عن ملكية النادي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.