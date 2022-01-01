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بايدن: لم يكن أمامنا بديل عن العقوبات ضد روسيا سوى حرب عالمية ثالثة (فيديو)

السبت 26 فبراير 2022 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: لم يكن أمامنا بديل عن العقوبات ضد روسيا سوى حرب عالمية ثالثة (فيديو)



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يكن أمام بلاده بديل عن العقوبات ضد روسيا، سوى حرب عالمية ثالثة.


وقال في مقابلة مع المدون بريان كوهين: "كان أمامنا خياران: بدء حرب عالمية ثالثة، حرب فعلية مع روسيا، أو الخيار الثاني وهو أن الدولة التي تتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي تدفع ثمن ما تفعله".

وأضاف: "العقوبات التي فرضت حتى الآن أصبحت من وجهة نظري الأكبر في التاريخ".

وتابع: "روسيا ستدفع ثمنا باهظا على المدى القصير والطويل، وخاصة على المدى البعيد".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس الماضي، أن مجموعة السبع وافقت على حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واعترف بايدن بأن العقوبات الأمريكية ستضرب اقتصاد بلاده، متعهدا بحمايته وخاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

#جو بايدن #روسيا #اوكرانيا #حرب عالمية ثالثة

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