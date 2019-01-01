اللد: إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية

اللد/سما/

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دراجة نارية بمدينة اللد، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 18:02 حول حادث دراجة نارية باللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب (30 عاما) عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 7 سائقي دراجات نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري؛ فيما بلغت حصيلة ضحايا الحوادث 47 ضحية بينهم 20 من المجتمع العربي لغاية يوم 24 شباط/فبراير.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.