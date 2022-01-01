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أوكرانيا تطالب الإسرائيليين لديها بالمشاركة في القتال ضد روسيا

السبت 26 فبراير 2022 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا تطالب الإسرائيليين لديها بالمشاركة في القتال ضد روسيا



كييف/سما/

طالبت السفارة الأوكرانية في إسرائيل المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا للانضمام إلى القتال لموجهة القوات الروسية.
 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية مساء السبت، أن السفارة الأوكرانية نشرت نداءً عاجلاً على صفحتها على فيسبوك طلبت فيه من الإسرائيليين التطوع ومساعدة الجيش الأوكراني في محاربة الغزو الروسي.
 
وبحسب الصحيفة، تضمنت الرسالة تفاصيل يمكن من خلالها تقديم الترشح للتطوع مع الجيش الأوكراني.
 
وفي مضمون الرسالة طالبت السفارة من ينوون الانضمام للقتال، بإرسال رسالة لها إذا كانوا يريدون العمل ضد العدوان الروسي والدفاع عن السيادة الأوكرانية.

#أوكرانيا #كييف #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية

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