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"إسرائيل" تنهي أزمتها الدبلوماسية مع بولندا بسبب أحداث أوكرانيا

السبت 26 فبراير 2022 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنهي أزمتها الدبلوماسية مع بولندا بسبب أحداث أوكرانيا



القدس المجتلة/سما/

قررت كل من "إسرائيل" وبولندا، اليوم السبت، إنهاء الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ 6 أشهر بعد مشروع قانون أقره البرلمان البولندي يمنع إعادة الممتلكات اليهودية المنهوبة خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه بعد تقييم للموقف في وزارة الخارجية الإسرائيلية وبسبب فرار الإسرائيليين من أوكرانيا إلى بولندا، وجهود الأخيرة في مساعدتهم، أصدر الوزير يائير لابيد تعليماته بتوجه سفيره إلى وارسو صباح يوم غد.


وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا تعمل سفارتها في وارسو بتعاون مثمر مع السلطات البولندية لمساعدة الإسرائيليين على مغادرة أماكن الحرب.

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