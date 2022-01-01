اعلام أوكراني ينشر صورة لرئيسة الوزراء السابقة تحمل كلاشنكوف

كييف/سما/

نشرت وسائل إعلام أوكرانية صورة لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو زعيمة حزب "باتكيفشينا"، تحمل رشاش كلاشنكوف ومستعدة "للقتال".

ونشر موقع"Strana.ua" الصورة بتعليق: "يوليا تيموشينكو أيضا تحمل السلاح".

وظهر الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو في وقت سابق وبيده بندقية كلاشينكوف على شبكة CNN.

واعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الأولى مشروع قانون يتيح حمل الأسلحة النارية على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه تم تسليم حوالي 18000 رشاش لسكان كييف.