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اعلام أوكراني ينشر صورة لرئيسة الوزراء السابقة تحمل كلاشنكوف

السبت 26 فبراير 2022 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام أوكراني ينشر صورة لرئيسة الوزراء السابقة تحمل كلاشنكوف



كييف/سما/

نشرت وسائل إعلام أوكرانية صورة لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو زعيمة حزب "باتكيفشينا"، تحمل رشاش كلاشنكوف ومستعدة "للقتال".

ونشر موقع"Strana.ua" الصورة بتعليق: "يوليا تيموشينكو أيضا تحمل السلاح".

وظهر الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو في وقت سابق وبيده بندقية كلاشينكوف على شبكة CNN.

واعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الأولى مشروع قانون يتيح حمل الأسلحة النارية على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه تم تسليم حوالي 18000 رشاش لسكان كييف.

#الاعلام الاوكراني #يوليا تيموشينكو زعيمة حزب

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