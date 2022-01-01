قديروف يؤكد إرسال قوات شيشانية إلى أوكرانيا

جرزوني/سما/

قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إنه تم إرسال وحدات شيشانية إلى أوكرانيا وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم.

وفي مقطع مصور بُث على الإنترنت تباهى قديروف بأن الوحدات الشيشانية لم تتكبد أي خسائر حتى الآن وقال إن القوات الروسية يمكنها بسهولة السيطرة على المدن الأوكرانية الكبيرة بما في ذلك العاصمة كييف لكن مهمتها هي تجنب وقوع خسائر في الأرواح.

وحث بوتين أيضا الأوكرانيين يوم الجمعة على الانتفاض ضد حكومتهم التي يقول إنها مكونة من “النازيين الجدد”.