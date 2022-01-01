السفير الإسرائيلي يعلق على الدعوة التي وجها زيلينسكي لبينيت بشأن التوسط لدى موسكو

كييف/سما/

استبعد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخال برودسكي، إمكانية استضافة "اسرائيل" محادثات بين موسكو وكييف في الوقت الراهن، بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة على الهواء مباشرة أدلى بها برودسكي للقناة "12" الإسرائيلية بينما كان يقود سيارته في الطريق إلى الحدود البولندية بعد مغادرة طاقم السفارة مدينة لفوف، عقب أيام من نقلهم نشاط عملهم من العاصمة كييف.



وقال برودسكي حول قرار مغادرة السفارة المؤقتة التي أقيمت في لفوف في ظل القتال: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية. أجلنا هذه الخطوة حتى اللحظة الأخيرة لأننا كنا نعلم أنه من المهم البقاء في كييف ولاحقا في لفوف أيضا، لكننا بعد تقييم للموقف مع وزارة الخارجية (الإسرائيلية) توصلنا إلى قرار أنه من الخطر البقاء هناك أيضا".

ومضى قائلا: "بالأمس واليوم تم إطلاق إنذارات في لفوف وسمعنا عن الأضرار التي لحقت بالمدن المجاورة. لذلك، قمنا بإجلاء كل فريق المبعوثين الذين كانوا في لفوف ونحن الآن ننتقل إلى بولندا".



وأوضح برودسكي "سنكون قريبين من الحدود مع أوكرانيا وسنكون قادرين على مساعدة المواطنين الإسرائيليين الذين يصلون إلى المعابر الحدودية... من هنا سنعبر الحدود كل يوم إلى الجانب الأوكراني، وسنقدم الخدمات للمواطنين الإسرائيليين وسنساعد اليهود أيضا حتى يتمكنوا من عبور الحدود".



وحول، الدعوة التي وجها الرئيس الأوكراني لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت بشأن التوسط لدى موسكو في اتصالات تهدف إلى وقف إطلاق النار، قال برودسكي: "هذا احتمال غير واقعي بالمرة".



وتابع: "أتمنى لو حدث ذلك... لم تنجح الفكرة في الماضي، والآن خلال القتال من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل إمكانية قدوم الزعيمين إلى القدس".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022



وأمس الجمعة، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن مصادر في إسرائيل وأوكرانيا أن زيلينسكي طلب من بينيت، خلال مكالمة هاتفية بينهما جرت قبل ذلك بساعات، التوسط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل لوقف إطلاق النار.



يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.



وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".



وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".



يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.