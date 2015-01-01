رغم إدانتها لغزو أوكرانيا ..روسيا تعلن استمرار التنسيق العسكري مع "إسرائيل" في سوريا

موسكو/سما/

قالت السفارة الروسية في إسرائيل اليوم (السبت) إن التنسيق العسكري ​​في سوريا بين البلدين سيستمر.



وأوضحت السفارة وفق "معاريف" أن الإعلان يأتي على الرغم من حقيقة أن موسكو أعربت عن استيائها من التنديد الإسرائيلي بإعلان غزو أوكرانيا، مضيفة: "ثبت أن التنسيق بين البلدين ضروري".



وأشارت معاريف إلى أن التنسيق بين إسرائيل وروسيا جاء في أعقاب التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015، وأنشأت إسرائيل "آلية إلغاء الصراع" مع موسكو، لمنع الاشتباكات بين الدول خلال الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أصدر بيانًا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وأدانه، وقال "الهجوم انتهاك للنظام الدولي".



وأضاف: "الحرب ليست وسيلة لحل النزاعات، الساعات والأيام الأولى من الحرب هي الوقت المناسب للتوقف والعودة إلى طاولة المفاوضات وتسوية النزاعات سلميا".



وأشار لبيد إلى أن إسرائيل لديها علاقات عميقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وهناك مئات الآلاف من اليهود في كلا البلدين، والحفاظ على أمنهم هو أولويتنا.