باحثة فلسطينية تحقق براءة اختراع لعلاج سرطان البنكرياس في إسبانيا

مدريد/سما/

حصلت الباحثة الفلسطينية في جامعة برشلونة، براءة عبدالله أبو عساكر، على براءة اختراع لمركب مصمم للارتباط ببروتين مسؤول عن ظهور سرطان البنكرياس.

وقالت أبو عساكر في تصريحات إعلامية، إن "وظيفة المركب تثبيط عمل البروتين المسرطن"، لافتة إلى أنه "حصل على نتائج تصل إلى 80 بالمئة في قتل الخلايا السرطانية، إضافة الى عدم تأثيره على الخلايا الطبيعية".

وأشارت إلى أن "التوصل الى هذا العلاج استغرق عامين متواصلين من البحوث المكثفة في كلية الطب بجامعة برشلونة، ليتوج بالتوقيع على براءة الاختراع في 18 شباط/فبراير الجاري، من شركة الأدوية الإسبانية "Bosch i Gimpera".

يذكر أن الباحثة أبو عساكر من سكان قطاع غزة، وتخرجت من الجامعة الإسلامية عام 2016، والتي عيّنتها بعد تخرجها معيدة فيها لمدة عام، وفي العام 2019 حصلت على درجة الماجستير من جامعة برشلونة، وهي الآن معيدة في برنامج الدكتوراة.