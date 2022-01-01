أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا بأسرع وقت

وكالات - سما-

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت، "التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وآخر التطورات".

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أكد لزيلينسكي أن أنقرة تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر ووقف معاناة أوكرانيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول تلك الجهود.

كما أعرب أردوغان عن "تعازيه لمواطني أوكرانيا الذين لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الروسي"، حسب الرئاسة التركية.

وأمس الجمعة قال أردوغان، إن "حلف الناتو كان يجب أن يتخذ خطوة أكثر حسما في أوكرانيا".

مع ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده امتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في معظم هيئات مجلس التعاون في أوروبا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، بحث تشاووش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أحداث أوكرانيا، حيث أكد الوزير التركي أن المزيد من تصعيد التوتر العسكري ليس لمصلحة أحد، ودعا إلى إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا. كما جدد استعداد تركيا للوساطة في إجراء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "إذا رغبتا في ذلك".

وأطلق الجيش الروسي الخميس عملية عسكرية خاصة بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.