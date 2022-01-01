"لماذا تدعم النازيين".. تقارير تؤكد استدعاء سفير إسرائيل لتوضيح موقفها من العملية العسكرية

القدس المحتلة / سما /

أفادت تقارير عبرية بأن روسيا استدعت السفير الإسرائيلي لديها، ألكسندر بن تسفي، لتوضيح موقف تل أبيب من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب تقارير القناة الإسرائيلية "12" وموقع "واينت" الإخباري، "سأل ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، السفير الإسرائيلي بن تسفي": "لماذا تعرب إسرائيل عن دعمها للنازيين في أوكرانيا؟".

وفي أشد موقف منها منذ بدء التصعيد، أدانت إسرائيل العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا في أراضي أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أثناء موجز عقده في وقت سابق: "تدين إسرائيل هذا الهجوم، وهي جاهزة ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان أوكرانيا".