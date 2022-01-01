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نواب في البرلمان الأوكراني :الرئيس "زيلينسكي" يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف

السبت 26 فبراير 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نواب في البرلمان الأوكراني :الرئيس "زيلينسكي" يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف



موسكو/ وكالات /


أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
وكتب فولودين في قناته على تيليغرامر"غادر زيلينسكي كييف على عجل. لم يكن في العاصمة الأوكرانية يوم أمس، فر مع حاشيته إلى مدينة لفوف، حيث تم تجهيزه هو ومساعدوه بمكان للعيش فيها".
وأشار فولودين أيضًا إلى أن جميع مقاطع الفيديو التي ينشرها زيلينسكي على الشبكات الاجتماعية مسجلة مسبقًا.
ووفقا له، فإن المعلومات حول رحيل زيلينسكي إلى مدينة لفوف جاءت من نواب البرلمان الأوكراني (الرادا).
 

#فياتشيسلاف فولودين #اوكرانيا روسيا #فلاديمير زيلينسكي غ

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