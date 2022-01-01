مصر تقرر رفع أسعار المحروقات الواردة إلى قطاع غزة

غزة / سما /

أفادت مصدر مطلعة، بأن مصر أبلغت المسئولين في الجانب الفلسطيني على معبر رفح بقرار رفع أسعار المحروقات الواردة إلى قطاع غزة بكافة مشتقاتها بنسبة بين (10-15) في المائة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن القرار المصري سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر آذار (مارس) القادم.

وأضاف المصدر، أن قرارها ناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من ارتفاع كبير في أسعار النفط حول العالم.

وأشار المصدر، إلى أن الارتفاع بالأسعار يطال بدرجة أولى أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي، لافتاً إلى أن غزة تستورد أكثر من 70 في المائة من حاجاته من البنزين والسولار، وقرابة 80% من غاز الطهي من مصر.

ويتخوف العالم أن ترتفع أسعار السلع التموينية نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسها على التوريدات حول العام.