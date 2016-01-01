  1. الرئيسية
  2. الصحة

فلسطينية تحصل على براءة اختراع لعلاج سرطان البنكرياس في إسبانيا

السبت 26 فبراير 2022 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينية تحصل على براءة اختراع لعلاج سرطان البنكرياس في إسبانيا



مدريد / سما /

حصلت الباحثة الفلسطينية في جامعة برشلونة براء عبد الله أبو عساكر على براءة اختراع لمركب "p1.3 peptidomimetic" والمصمم للارتباط ببروتين مسؤول عن ظهور سرطان البنكرياس، حيث أن وظيفة هذا المركب تثبيط عمل البروتين المسرطن .

وقد حصل هذا العلاج على نتائج تصل لـ80% في قتل الخلايا السرطانية، إضافة الى عدم تأثيره على الخلايا الطبيعية .

وتم التوصل الي هذا العلاج بعد عامين متواصلين في عمل أبو عساكر لبحوث مكثفة في جامعة برشلونة كلية الطب قسم "Biomedicine / hospital Clinic"، ليتوج بالتوقيع على براءة الاختراع في 18 شباط/ فبراير الجاري، من شركة الأدوية الإسبانية "Bosch i Gimpera".

يذكر أن الباحثة أبو عساكر فلسطينية من سكان قطاع غزة، تخرجت من الجامعة الإسلامية عام 2016، ليتم تعينها بعد التخرج معيدة بالجامعة لمدة عام، وفي العام 2019 حصلت على درجة الماجستير من جامعة برشلونة، وهي الآن معيدة في برنامج الدكتوراة.

#إسبانيا #سرطان البنكرياس #فلسطينية #براءة اختراع

الأكثر قراءة اليوم

استمع : تسجيل لجنود أوكرانيين قبل مقتلهم على "جزيرة الأفعى"

كوربين يدعو إلى اعتراف فوري وغير مشروط بـ"دولة فلسطين" (فيديو)

شاهد: قاديروف يحشد آلاف المقاتلين الشيشانيين للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا

الجيش الإسرائيلي يكشف ماذا طلبت الولايات المتحدة من تل أبيب بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لهذا السبب..

زيلينسكي يوافق على اقتراح بوتين للمفاوضات

تقرير: 5 أسباب تدفع بايدن إلى التخلي عن أوكرانيا وتجنب مواجهة روسيا

الأخبار الرئيسية

لهذه الاسباب رفض بايدن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا في مواجهة روسيا !!!

فيديو يظهر مجموعة من أفراد حرس الحدود الأوكراني بعد استسلامهم في جزيرة بالبحر الأسود

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الإمارات والهند والصين تمتنع عن التصويت..روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع يدينها بمجلس الأمن

القوات الروسية تسيطر بالكامل على ميليتوبل

الاتصالات الفلسطينية