فلسطينية تحصل على براءة اختراع لعلاج سرطان البنكرياس في إسبانيا

مدريد / سما /

حصلت الباحثة الفلسطينية في جامعة برشلونة براء عبد الله أبو عساكر على براءة اختراع لمركب "p1.3 peptidomimetic" والمصمم للارتباط ببروتين مسؤول عن ظهور سرطان البنكرياس، حيث أن وظيفة هذا المركب تثبيط عمل البروتين المسرطن .

وقد حصل هذا العلاج على نتائج تصل لـ80% في قتل الخلايا السرطانية، إضافة الى عدم تأثيره على الخلايا الطبيعية .

وتم التوصل الي هذا العلاج بعد عامين متواصلين في عمل أبو عساكر لبحوث مكثفة في جامعة برشلونة كلية الطب قسم "Biomedicine / hospital Clinic"، ليتوج بالتوقيع على براءة الاختراع في 18 شباط/ فبراير الجاري، من شركة الأدوية الإسبانية "Bosch i Gimpera".

يذكر أن الباحثة أبو عساكر فلسطينية من سكان قطاع غزة، تخرجت من الجامعة الإسلامية عام 2016، ليتم تعينها بعد التخرج معيدة بالجامعة لمدة عام، وفي العام 2019 حصلت على درجة الماجستير من جامعة برشلونة، وهي الآن معيدة في برنامج الدكتوراة.