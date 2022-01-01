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مقتل شاب بجريمة طعن في الرملة

السبت 26 فبراير 2022 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بجريمة طعن في الرملة



الداخل المحتل / سما /

قتل شاب (21 عاما) فجر السبت في جريمة طعن بمدينة الرملة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها أن "شخصًا أصيب بجراح حرجة من جراء تعرضه للطعن في شارع تساهل في الرملة."

وذكرت أن الطاقم الطبي في مستشفى "أساف هروفيه" أقر وفاة الشاب متأثرا بجراحه.

وأفادت التقارير الأولية بأن الشاب طعن خلال شجار اندلع بين مجموعة من الشبان في الرملة.

هذا وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

ويستدل من المعطيات أن عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في الداخل بلغ منذ مطلع العام الجاري 13 ضحية بالإضافة إلى ضحية اليوم، بما لا يشمل القدس والجولان المحتلتيْن.

#سجن الرملة #جريمة طعن

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