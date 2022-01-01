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قديروف: العقوبات الأمريكية على روسيا "خرافات بايدنية"

السبت 26 فبراير 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قديروف: العقوبات الأمريكية على روسيا "خرافات بايدنية"



وكالات / سما /

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا مجرد "خرافات من بايدن"، معربا عن ارتياحه لهذه العقوبات.

وأكد قديروف انعدام الجدوى من هذه الخرافات البايدنية.

وأضاف أنه يجب أن يرفعوا العقوبات بعد شهر، لأنه "بدون روسيا لا يوجد اقتصاد، ولاسيما في أوروبا".

وتابع: "أعيش تحت كل العقوبات، وأعيش براحة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستكون لها عواقب أكثر من قطع منظومة الدفع المصرفي الدولية سويفت.

وفرضت دول غربية عقوبات جديدة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

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