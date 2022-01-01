القوات الروسية تسيطر بالكامل على ميليتوبل

وكالات / سما /

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ القوات الروسية سيطرت بالكامل على ميليتوبل.

وأضافت بأنّه يجري ضرب أهداف عسكرية أوكرانية بسلاح عالي الدقة، موضحةً أنّه تم تدمير 821 هدفاً عسكرياً أوكرانياً حتى الآن.

وكشفت أنّه يجري استخدام سفن الأسطول الروسي في العملية العسكرية وتم تدمير 7 قوارب أوكرانية، وتم توجيه ضربة بصواريخ مجنحة انطلاقاً من السفن والطائرات باتجاه أهداف عسكرية أوكرانية.

من جهتها أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف بأن المدينة تشهد "أعمالا قتالية نشطة" وحثت السكان على توخي "الهدوء واليقظة" دون أن توضح من هم طرفا الاشتباكات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من كييف في الليل حيث يسمع في التسجيلات دوي انفجارات قذائف وهدير.

وتحدثت تقارير عن وقوع انفجارات وتبادل لإطلاق النار قرب محطة ميترو الأنفاق "بيريستييسكايا" في غرب المدينة والتي يقع بالقرب منها مقر اللواء ​​المنفصل رقم 101 الخاص بحراسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وحسب تقارير، فإن معارك اندلعت خلال الليلة الماضية في منطقة قاعدة "فاسيلكوفسكايا" الجوية جنوب كييف، ما يعني ظهور بؤرة قتال جديدة في الطريق الاستراتيجي الذي يربط العاصمة بمدينة أوديسا على شاطئ البحر الأسود.

في مساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف دون أي مقاومة.

وذكرت الدفاع الروسية أيضا أن قواتها أغلقت مدينتي سومي وكونوتوب (شمال)، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة السكان المدنيين.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن القوات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة كييف ومدن خيرسون وماريوبول (الجنوب) وزابوروجيه (وسط)، وأن القوات الروسية سيطرت على عدد من البلدات أو طوقتها، لكن الأضرار الرئيسية حتى الآن تسببها الصواريخ عالية الدقة والطائرات الروسية التي تقصف باستمرار المنشآت العسكرية الأوكرانية.