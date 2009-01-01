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متى سينسحب الجيش الروسي من أوكرانيا؟

السبت 26 فبراير 2022 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى سينسحب الجيش الروسي من أوكرانيا؟



وكالات / سما /

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن الجيش الروسي لن يبقى في أوكرانيا “للأبد”، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها الآن هناك.

وقال تشيجوف في حديث لصحيفة “Euractiv” تعليقا على العملية الروسية: “لا نعتزم البقاء للأبد هناك. الجيش الروسي سينجز العملية، ونآمل بأن يكون ذلك قريبا وليس بعيدا، وينسحب”.

ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.

وأضاف مع ذلك أنه سيتم “توسيع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” حتى تصل إلى “الحدود المنصوص عليها في دستوريهما”.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت صباح الخميس 24 فبراير الجاري.

#الجيش الروسي #أوكرانيا

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