فيديو: قصف روسي عنيف على كييف

أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن القوات الروسية تواصل تكثيف قصف المدفعية على العاصمة كييف، فيما أشارت أنباء إلى أن الجيش الروسي اخترق بالفعل العاصمة من الجهة الغربية.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن شهود عيان قولهم إن العاصمة شهدت الآن انفجارات متكررة قرب مركز المدينة، فيما تحدثت بعض التقارير عن استهدف أحد المبانى الحكومية في كييف.

