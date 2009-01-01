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روسيا تهدد السويد وفنلندا بعواقب عسكرية وسياسية إذا حاولتا الانضمام إلى "الناتو"

السبت 26 فبراير 2022 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تهدد السويد وفنلندا بعواقب عسكرية وسياسية إذا حاولتا الانضمام إلى "الناتو"



موسكو/سما/

هددت روسيا بعواقب سياسية وعسكرية ضد السويد وفنلندا يوم الجمعة إذا حاولتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).


وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من محاولة أي دولة أخرى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد أن بدأت روسيا الحرب مع أوكرانيا يوم الخميس.


وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحافي :” لا ينبغي فنلندا والسويد أن تبني أمنهما على الإضرار بأمن الدول الأخرى، وقد يكون لانضمامهما إلى الناتو عواقب عسكرية وسياسية وخيمة.


ونشرت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق نفس التهديد على موقع تويتر.


إحدى الذرائع التي قدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا هي أن الناتو لم يقدم أي ضمانات بأنه لن يُسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري الدولي.
وكانت أوكرانيا مصرة على الانضمام ولكنها مستعدة الآن لمناقشة وضع مختلف مع الناتو بعد مقتل المئات في اليوم الأول من الغزو الروسي.

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