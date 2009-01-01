مجلس الأمن يفشل في إصدار قرار لإدانة روسيا في حربها على أوكرانيا

نيويورك/سما/

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا، بعدما استخدمت موسكو حق النقض "الفيتو"، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت وأيدت 11 دولة مشروع القرار.

وامتنعت كل من الهند والإمارات والصين، عن التصويت.

وكانت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، قد قالت إن روسيا انتهكت القانون الدولي بغزوها أوكرانيا، داعية إياها لسحب قواتها فوراً.





وعقد مجلس الأمن اجتماعا صوت خلاله على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لإدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وينص القرار على " إدانة العدوان الروسي الذي ينتهك سيادة أوكرانيا بأشد العبارات، كما يؤكد على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، ويطلب من الاتحاد الروسي سحب قواته على الفور ودون قيد أو شرط".

كما يدعو مشروع القرار إلى "تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة والآمنة دون عوائق إلى المحتاجين في أوكرانيا، وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، عدا عن حثه على استمرار الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية للاستجابة للإجراءات الإنسانية وأزمة اللاجئين التي بدأ العدوان الروسي بخلقها".