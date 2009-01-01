زيلنسكي يؤكد: القوات الروسية ستقتحم كييف الليلة

كييف/سما/

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية ستقتحم كييف الليلة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الليلة ستكون أصعب من النهار، ستحدد مصير البلاد، ولا يمكن أن نخسر كييف.

ودوت صافرات الإنذار مساء الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي، كما هزت خمسة انفجارات العاصمة الأوكرانية، سمع دويها قرب محطة للطاقة شمال المدينة، حسب ما أفاد رئيس بلدية كييف.

وقال كييف فيتالي كليتشكو، إن توقيت الانفجارات كان متقاربا مابين ثلاث إلى خمس دقائق، مشيرا إلى أن الجسور في المدينة وضعت تحت حماية وسيطرة خاصة مع اقتراب القوات الروسية، في حين أقيمت نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية وقرب المواقع الاستراتيجية بالمدينة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن سقوط العاصمة الأوكرانية كييف أمام القوات الروسية "احتمال وارد".

وأضافت بساكي ردا على سؤال حول مدى احتمال وقوع كييف تحت سيطرة روسيا والإجراءات الأمريكية المحتملة في هذا الصدد: "سقوط كييف هو احتمال ممكن.. وما زلنا نرى كيف تتحرك روسيا للأمام".

وتابعت قائلة: "حتى عندما نرى مقاومة على الأرض، تستمر القوات الروسية في التقدم نحو كييف.. لذلك توجد مثل هذه الاحتمالية الحقيقية.. أنا فقط لن أخوض في فرضيات الآن حول كيف سيبدو وماذا سيكون رد فعلنا".

وأردفت بالقول: "هم يشنون بنشاط هجوما متقدما ضد أوكرانيا، ضد عاصمتها، يريدون الإطاحة بالسلطة هناك".