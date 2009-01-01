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زيلينسكي يوافق على اقتراح بوتين للمفاوضات

السبت 26 فبراير 2022 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يوافق على اقتراح بوتين للمفاوضات



كييف/سما/

وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف على "فيسبوك": "لقد وافقنا على اقتراح رئيس روسيا. وخلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفوضات".


ووفقا له، فإنه كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، ازادت فرص استعادة "الحياة الطبيعية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.

وعلى صعيد المفاوضات، قال إيليا كيفا النائب عن حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، لقناة "112" التلفزيونية الخميس "يجب علينا اليوم تشكيل فريق تفاوضي ذي خبرات ومعارف ووزن في المجتمع كي يجلس إلى الطاولة  ويبحث عن حلول وسط، لأن الحرب لا جدوى منها وقد تم خسرانها، والدبابات الروسية قد دخلت كييف، ومواصلة الحرب تعني هلاك رجالنا".

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