أوروبا تستعد لسقوط كييف وتعرض اللجوء على قيادة أوكرانيا وتفرض عقوبات على بوتين ولافروف

لندن/سما/

تستعد دول غربية لاحتمال سقوط العاصمة الأوكرانية، بيد القوات الروسية، بعد تقدم الأخيرة ميدانيا ووصولها مشارف كييف إثر معارك ضارية مع الجيش الأوكراني.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة مستعدة لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية في حال الضرورة.



وأثناء خطاب جونسون أمام البرلمان البريطاني، سأله النائب المحافظ جوليان ليويس، ما إذا ستمنح بريطانيا اللجوء "لحكومة أوكرانية في المنفى".

وأضاف جونسون أنه خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صباح اليوم الخميس، تحدث معه حول أن الرئيس الأوكراني قد يحتاج إلى "ملاذ آمن" له ، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حق اللجوء في حال قرر الفرار أو مغادرة كييف.

وقال جونسون أن بريطانيا ستقدم أوكرانيا كل الدعم الذي ستحتاج إليه. بحسب وسائل الاعلام البريطانية

من ناحية أخرى، جمدت الحكومة البريطانية أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيرغي لافروف في بريطانيا ردا "على الغزو الروسي لأوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة أ ف ب.

وكان جونسون قد هدد بفرض عقوبات "وشيكة" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ردا "على الغزو الروسي لأوكرانيا".

وفرض رئيس الوزراء بالفعل مجموعة كبيرة من العقوبات التي استهدفت الأوليغارشية والبنوك في البلاد يوم الخميس الماضي، لكنه الآن على وشك المضي قدما واستهداف قادة روسيا، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية.

فرنسا بدورها قالت على لسان وزير خارجيتها؛ إنها قلقة على "سلامة" الرئيس الأوكراني، ومستعدة "لمساعدته إذا لزم الأمر".

أوكرانيا تعرض التفاوض

أعلن مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني، أن بلاده جاهزة للتفاوض مع روسيا بشأن صيغة محايدة حول الوضع الراهن.



وأضاف المسؤول الأوكراني أن كييف جاهزة للتفاوض مع روسيا ولكن يجب أن تحصل على ضمانات أمنية.



ونقلت وكالات أنباء عن مستشار رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولاك قوله، إن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن وضع محايد مع روسيا، لكن يجب أن تحصل أيضًا على ضمانات أمنية.

في المقابل قال السكرتير الصحفي للرئيس زيلينسكي: ندحض التصريحات عن رفضنا التفاوض ومستعدون لبحث وقف إطلاق النار والسلام.



وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، قد قال لوكالة "سبوتنيك"، الخميس، أنه "لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".



وأضاف جباروف: "نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية عاجلا أم آجلا إلى أوكرانيا، وليس القوميين، ولكن السياسيين الطبيعيين".

وأضاف أنه "من الممكن وقتها بالفعل الجلوس على طاولة المفاوضات".



تقدم نحو كييف

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، الجمعة، توجه قوات روسية نحو العاصمة كييف بعد سيطرتها على مركبات عسكرية للجيش الأوكراني.



وذكرت ماليار في بيان، أن وحدات عسكرية روسية سيطرت على مركبتين للجيش الأوكراني، وأن عسكريين روس ارتدوا زي الجيش الأوكراني وانطلقوا من منطقة أوبولون باتجاه مركز كييف.



وأوضحت أن قافلة شاحنات عسكرية روسية تتبع تلك الوحدات التي استولت على مركبات أوكرانية، مؤكدة أن "القوات الأوكرانية سوف تحيدهم بلا شك".



وفي وقت سابق الجمعة، أكدت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الجوية في الجيش الأوكراني تحمي سماء العاصمة كييف، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجومات صاروخية فجر الجمعة في سماء العاصمة.



وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.