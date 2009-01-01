شاهد: ماذا يعني" الحرف Z" على الآليات الروسية بأوكرانيا ؟

أثار ظهور حرف Z على الدبابات والآليات العسكرية الروسية، تساؤلات حول الهدف منه، خاصة أن هذا الحرف غير موجود في الأبجدية الروسية.وقالت مواقع روسية، إن الهدف من الحرف، يأتي لتحديد هوية الآليات لبعضها البعض، والتعرف بشكل تلقائي على الصديق والعدو، وخاصة المروحيات الهجومية التي يمكن أن تشاهد العلامة من على ارتفاع، حتى لا تقوم بقصفها.وأشارت إلى أن القوات الروسية، وضعت العلامة باللون الأبيض خلال الهجوم على أوكرانيا، وسبق استخدامها في حقب سابقة إبان الاتحاد السوفيتي وليست تكتيكا عسكريا جديدا.