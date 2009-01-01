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شاهد: تداول لفيديوهات مزيفة من غزو أوكرانيا.. أحدها في غزة

الجمعة 25 فبراير 2022 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تداول لفيديوهات مزيفة من غزو أوكرانيا.. أحدها في غزة



كييف/سما/

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات على أنها للقصف الروسي فوق أوكرانيا، قبل أن يتبين زيفها.

وتداول ناشطون على نطاق واسع، فيديو على أنه غارة روسية فوق أوكرانيا الخميس، قبل أن يتبين أن الفيديو يعود لغارة إسرائيلية على قطاع غزة خلال العدوان الأخير في أيار/ مايو 2021.

وتبين أن الفيديو المتداول على نطاق واسع، هو من تصوير المصور الصحفي الفلسطيني محمود الهمص، لصالح وكالة الأنباء الفرنسية.
 



ومن ضمن الفيديوهات المتداولة بكثرة، فيديو مأخوذ من لعبة الفيديو الشهيرة "War Thunder"، ويظهر صواريخ وقنابل ضوئية كثيفة في السماء.

 

كما بث ناشطون وصفحات إخبارية فيديو قالوا إنه يظهر طائرات حربية روسية تحلق بكثافة فوق المجال الجوي الأوكراني، قبل أن يتبين أن الفيديو من استعراض عسكري روسي في منتصف العام الماضي.

ومن الفيديوهات المتداولة، مشهد لإسقاط طائرة عسكرية، تبين لاحقا أنها ليست روسية ولا أوكرانية، إذ أنها طائرة ليبية جرى إسقاطها في مدينة بنغازي إبان ثورة 2011 ضد معمر القذافي.

 

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