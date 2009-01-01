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شاهد: قاديروف يحشد آلاف المقاتلين الشيشانيين للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا

الجمعة 25 فبراير 2022 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: قاديروف يحشد آلاف المقاتلين الشيشانيين للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا



جروزني/سما/

حشد الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا، رمضان قاديروف، الآلاف من المقاتلين، بهدف المشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وبثت وسائل إعلام غربية، مشاهد من احتشاد آلاف المقاتلين الشيشان، تمهيدا لنقلهم إلى خطوط التماس لقتال المجموعات الانفصالية الموالية لأوكرانيا.

ونقلت مواقع شيشانية، عن قاديروف، قوله إنه وجه مقاتليه بتركيز قتالهم ضد المجموعات الانفصالية فقط، مؤكدا أنه لا نية لديهم بدخول حرب مع الجيش الأوكراني.

ومن المعروف أن قاديروف يدين بالولاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علما أن الشيشان جمهورية تتبع لروسيا الاتحادية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المجموعات التي أرسلها قاديروف للقتال في الشيشان، هي من القوات الخاصة، وقوات أخرى شبه حكومية. 

وأوضحت الصحيفة أن القوات الشيشانية تجمعت في غابة على مشارف أوكرانيا، وأدت الصلاة تهيئة للشروع في القتال.

ولفتت إلى أن قاديروف ودّع بنفسه الجنود المتوجهين إلى أوكرانيا، والذين تقول تقديرات إن تعدادهم تجاوز الـ10 آلاف مقاتل.

#الشيشان #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا #اوكرانيا #روسيا واكرانيا #رمضان قاديروف

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