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لماذا حذف أمير يزبك منشوره حول الأوكرانيات.. وكيف علّقت نوال الزغبي على الحرب ؟

الجمعة 25 فبراير 2022 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا حذف أمير يزبك منشوره حول الأوكرانيات.. وكيف علّقت نوال الزغبي على الحرب ؟



بيروت/سما/

بينما يتابع اللبنانيون وقائع الحرب الدائرة على أرض أوكرانيا وموجات النزوح باتجاه أوروبا، نشر الفنان أمير يزبك صوراً لشابات أوكرانيات وأرفقها بتعليق “بيوتنا وقلوبنا مفتوحة للنازحات من أوكرانيا”، الأمر الذي عرّضه لانتقادات لاذعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه لحذف المنشور.

أما النجمة نوال الزغبي التي انتقدت أداء الدولة اللبنانية وعدم اكتراثها لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، فكتبت “إذا الشعب اللبناني مش سئلانين عنو ليش دائماً متفاجئين بردّة فعل الدولة!!!”. وأضافت “يا حياتي دولتنا شعارها أنا ومن بعدي الطوفان”.

وكانت نوال قد انتقدت بعض التعليقات التي ترافق التطورات في أوكرانيا، فلفتت إلى أن “الحرب بشعة وين ما كان والوجع نفسه بكل اللغات”. وغرّدت عبر “تويتر”: “يا ريت نخفّف تنظير وعنصرية ونتذكر البلاوي يللي عايشينها. بدل التنظير يا ريت نشتغل على التغيير، بيكفي تنظير ارحمونا. الله يحمي الأبرياء”.

#أمير يزبك #نوال الزغبي #أوكرانيا #روسيا

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