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واشنطن تكشف طبيعة "التقدم الميداني الروسي" في أوكرانيا

الجمعة 25 فبراير 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تكشف طبيعة "التقدم الميداني الروسي" في أوكرانيا



واشنطن/سما/

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت ما لا يقل عن 200 عملية إطلاق صواريخ على الأقل منذ بداية التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الروسية تواجه "مقاومة متزايدة، على غير ما كانت تتوقع، خلال تقدمها نحو كييف".


وأوضح المسؤول في البنتاغون، أن الصواريخ الروسية التي يتم إطلاقها، هي مزيج من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، مشيرا إلى أنه "يتم إطلاقها بشكل أساسي من البر والجو".


وفيما يتعلق بالجنود الروس على الأرض، قال إنه "لدى روسيا حوالي ثلث قواتها القتالية في أوكرانيا، من إجمالي العدد الذي تم حشده على الحدود للغزو، وهذا لا يعني أنها لن تدفع بالمزيد من تلك القوات إلى أوكرانيا".

واستطرد: "تم إنزال آلاف الجنود الروس من مشاة البحرية على الشواطىء غرب مدينة ماريوبول الأوكرانية، ونفترض أن هؤلاء الجنود سيتحركون باتجاه الشمال الشرقي، باتجاه ماريوبول ومنطقة دونباس".


من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية "حققت تقدما ضئيلا" في عمليات الجمعة، مؤكدة أن أوكرانيا "ما زالت تسيطر على المدن الرئيسية".

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واشنطن

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