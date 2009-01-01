فيديو وداع مؤلم.. أوكراني يرسل طفلته لبر الأمان ويبقى للقتال (شاهد)

كييف/سما/

عكس مقطع فيديو حجم الكارثة التي حلت بالشعب الأوكراني على أثر الاجتياح العسكري الروسي، إذ وثق لحظة وداع صعبة بين أب قرر البقاء في أوكرانيا للدفاع عن بلده، وطفلته التي أرسلها مع والدتها إلى "بر الأمان"، لتكون بعيدة عن المعارك.

وظهر الأب الأوكراني وهو يودع طفلته التي تبدو وأنها في الخامسة أو السادسة من عمرها، حيث ألبسها قبعتها الشتوية وقبلها على خدها، ثم نزل على ركبتيه ليهمس شيئا لها، قبل أن ينهار في البكاء.

وبدورها، شرعت الطفلة في البكاء أيضا بصوت عال، بينما حاولت الأم تهدئة الاثنين، ليحتضن الـ3 بعضهم، قبل أن تصعد الأم والطفلة إلى الحافلة، التي ستقلهما إلى مكان بعيد عن المعارك.

ومنذ الخميس، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، واقتربت الآن من اقتحام العاصمة كييف، بينما يسعى الجيش الأوكراني جاهدا لصد الهجوم، وتوفير السلاح للمدنيين للدفاع عن عاصمتهم.