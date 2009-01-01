  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كوربين يدعو إلى اعتراف فوري وغير مشروط بـ"دولة فلسطين" (فيديو)

الجمعة 25 فبراير 2022 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوربين يدعو إلى اعتراف فوري وغير مشروط بـ"دولة فلسطين" (فيديو)



لندن/سما/

دعا الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بـ"دولة فلسطين".

وقال كوربين خلال نقاش في البرلمان البريطاني حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية الخميس: "أدعم اعترافا فوريا وغير مشروط بالدولة الفلسطينية".

ونشر كوربين عبر حسابه على تويتر فيديو من كلمته في البرلمان، تحدث فيه عن مساوئ سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقال كوربين إن الاستيطان الذي شرع فيه الاحتلال منذ سنوات، يريد تجريد فلسطينيين من منازلهم التي سكنوها منذ 70 و80 عاما.

وقال كوربين إنه وقف بنفسه على حالات للاجئين يعانون الأمرين، وباتت لديهم أمراض مزمنة؛ بسبب السياسات الإسرائيلية في تهجيرهم من منازلهم.

ويحدث كوربين عن محاولات الاحتلال إخلاء حي الشيخ جراح، ومناطق أخرى في القدس المحتلة، كان سكانها لجأوا إليها بعد نكبة عام 1948.

 

 
#جيرمي كوربين #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

ماذا حذّر القذافي عام 2009 حول روسيا واوكرانيا وماذا قال ؟!

بالفيديو : جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا

استمع : تسجيل لجنود أوكرانيين قبل مقتلهم على "جزيرة الأفعى"

زيلينسكي يعلن التعبئة العامة في أوكرانيا: تُركنا لوحدنا في مواجهة روسيا

الجيش الإسرائيلي يكشف ماذا طلبت الولايات المتحدة من تل أبيب بشأن الأزمة الأوكرانية

إلى متى ستصمد أوكرانيا ؟.. المستشار النمساوي ينشر مكالمة مع زيلينسكي تحمل الإجابة

ماكرون: بوتين خدعنا

الأخبار الرئيسية

ررر

واشنطن بوست: هذا ما سيحدده الهجوم الروسي على أوكرانيا اذا ما ربح بوتين أم خسر

قناة عبرية: أوكرانيا طلبت من "اسرائيل" التوسط لها أمام روسيا لوقف اطلاق النار

بيبي

تقرير: 5 أسباب تدفع بايدن إلى التخلي عن أوكرانيا وتجنب مواجهة روسيا

بوتين

بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

اوكرانيا

صحيفة عبرية: على"إسرائيل" أن تتعلم هذا الدرس من أوكرانيا

الاتصالات الفلسطينية