كوربين يدعو إلى اعتراف فوري وغير مشروط بـ"دولة فلسطين" (فيديو)

لندن/سما/

دعا الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بـ"دولة فلسطين".

وقال كوربين خلال نقاش في البرلمان البريطاني حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية الخميس: "أدعم اعترافا فوريا وغير مشروط بالدولة الفلسطينية".

ونشر كوربين عبر حسابه على تويتر فيديو من كلمته في البرلمان، تحدث فيه عن مساوئ سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقال كوربين إن الاستيطان الذي شرع فيه الاحتلال منذ سنوات، يريد تجريد فلسطينيين من منازلهم التي سكنوها منذ 70 و80 عاما.

وقال كوربين إنه وقف بنفسه على حالات للاجئين يعانون الأمرين، وباتت لديهم أمراض مزمنة؛ بسبب السياسات الإسرائيلية في تهجيرهم من منازلهم.

ويحدث كوربين عن محاولات الاحتلال إخلاء حي الشيخ جراح، ومناطق أخرى في القدس المحتلة، كان سكانها لجأوا إليها بعد نكبة عام 1948.