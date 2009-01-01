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قناة عبرية: أوكرانيا طلبت من "اسرائيل" التوسط لها أمام روسيا

الجمعة 25 فبراير 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: أوكرانيا طلبت من "اسرائيل" التوسط لها أمام روسيا



القدس المحتلة/سما/

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، التوسّط لدى روسيا للتوصّل لوقف إطلاق نار، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الرسمية "كان 11"، مساء الجمعة.

وأجرى بينيت وزيلنسكي اتصالا هاتفيًا اليوم، الجمعة.

وحاول بينيت التوسّط في وقت سابق، خلال لقائه قبل شهرين بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، إلا أن الأخير استشاط غضبًا، وفق ما كشف الصحافي عميت سيغل اليوم، الجمعة، في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب سيغل، وصف بوتين زيلنكسي بأنه "نازي"، وتابع أنه من الأفضل لإسرائيل الابتعاد عن هذا الصراع.

وتطرّق الاتصال الهاتفي بين بينيت وزيلنسكي إلى وضع القتال في أوكرانيا، وفي منطقة كييف بشكل خاص، وفق مكتب بينيت.

وعرض بينيت على زيلنسكي تقديم إسرائيل مساعدات إنسانية.

وأكد بينيت على أمله في أن يوضع حد للقتال سريعًا، وعبّر "عن تعاطفه مع الشعب الأوكراني في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها".

وتمتنع إسرائيل عن موقف واضح ضد روسيا، بسبب الخشية من وقف روسيا التنسيق العسكري معها حول الغارات في سورية.

ومن الجهة الأخرى، تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية الإسرائيليـ يائير لبيد، وعبّر عن رضى من بيان تنديد إسرائيل بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع المصدر أنه خلال المداولات تم تكليف لبيد باتخاذ القرار بشأن إخلاء الدبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، الذين تم نقلهم من كييف إلى مقر جديد في مدينة لفيف (لفوف) في غرب أوكرانيا وقريبا من الحدود مع بولندا. وقرر لبيد خلال مداولات، اليوم، إبقاء الدبلوماسيين في لفيف.

#أوكرانيا #روسيا #اسرائيل

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