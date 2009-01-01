الرئيس الأوكراني: قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة

كييف/سما/

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي في مكالمة عبر الهاتف مع قادة الاتحاد الأوروبي مساء الخميس أن هذه قد تكون آخر مرة يروه فيها على قيد الحياة، حسبما قال دبلوماسي أوروبي اطلع على تفاصيل المكالمة.

وأشار المصدر إلى أن زلنسكي طلب خلال المحادثة من قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها الضغط على روسيا لوقف الهجوم على أوكرانيا، وقد وعدوه في نهاية المكالمة بفرض مزيد من العقوبات.

قبل وقت قصير من المكالمة الهاتفية، أكد زلنسكي في خطاب متلفز، أن روسيا معنية بالقضاء عليه وعائلته، وقال "لقد وصفوني بأنني العدو الأول وأسرتي العدو الثاني".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي صباح اليوم في خطاب أمام البرلمان الإيطالي إن زلنسكي يختبئ في كييف. وأضاف "كان علينا التحدث عبر الهاتف هذا الصباح، لكنه لم يعد متاحًا".

ورد زلنسكي في وقت لاحق بغضب على تصريح رئيس الوزراء الإيطالي، وكتب على تويتر "أعتذر عن عدم قدرتي في تغيير جدول أعمال الحرب لإتاحة الوقت للحديث معه".

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، التي شاركت في المكالمة الهاتفية، لوكالة الأنباء السويدية إن "هذه ربما كانت آخر مرة رأينا فيها زلنسكي"