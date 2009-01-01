  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الأوكراني: قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة

الجمعة 25 فبراير 2022 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأوكراني: قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة



كييف/سما/

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي في مكالمة عبر الهاتف مع قادة الاتحاد الأوروبي مساء الخميس أن هذه قد تكون آخر مرة يروه فيها على قيد الحياة، حسبما قال  دبلوماسي أوروبي اطلع على تفاصيل المكالمة.

وأشار المصدر إلى أن زلنسكي طلب خلال المحادثة من قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها الضغط على روسيا لوقف الهجوم على أوكرانيا، وقد وعدوه في نهاية المكالمة بفرض مزيد من العقوبات.

قبل وقت قصير من المكالمة الهاتفية، أكد زلنسكي في خطاب متلفز، أن روسيا معنية بالقضاء عليه وعائلته، وقال "لقد وصفوني بأنني العدو الأول وأسرتي العدو الثاني".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي صباح اليوم في خطاب أمام البرلمان الإيطالي إن زلنسكي يختبئ في كييف. وأضاف "كان علينا التحدث عبر الهاتف هذا الصباح، لكنه لم يعد متاحًا".

ورد زلنسكي في وقت لاحق بغضب على تصريح رئيس الوزراء الإيطالي، وكتب على تويتر "أعتذر عن عدم قدرتي في تغيير جدول أعمال الحرب لإتاحة الوقت للحديث معه".

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، التي شاركت في المكالمة الهاتفية، لوكالة الأنباء السويدية إن "هذه ربما كانت آخر مرة رأينا فيها زلنسكي"

#اوكرانيا #روسيا #كييف #الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

ماذا حذّر القذافي عام 2009 حول روسيا واوكرانيا وماذا قال ؟!

بالفيديو : جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا

استمع : تسجيل لجنود أوكرانيين قبل مقتلهم على "جزيرة الأفعى"

زيلينسكي يعلن التعبئة العامة في أوكرانيا: تُركنا لوحدنا في مواجهة روسيا

إلى متى ستصمد أوكرانيا ؟.. المستشار النمساوي ينشر مكالمة مع زيلينسكي تحمل الإجابة

الجيش الإسرائيلي يكشف ماذا طلبت الولايات المتحدة من تل أبيب بشأن الأزمة الأوكرانية

ماكرون: بوتين خدعنا

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: أوكرانيا طلبت من "اسرائيل" التوسط لها أمام روسيا

بيبي

تقرير: 5 أسباب تدفع بايدن إلى التخلي عن أوكرانيا وتجنب مواجهة روسيا

بوتين

بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

اوكرانيا

صحيفة عبرية: على"إسرائيل" أن تتعلم هذا الدرس من أوكرانيا

سس

هآرتس: هكذا ستتحول "أزمة أوكرانيا" إلى حرب تعم أوروبا

الاتصالات الفلسطينية