بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

موسكو/سما/

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد.

وقال بوتين في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "الهدف الرئيسي للقوات الروسية ليست الصدام مع القوات الأوكرانية وإنما مع الجماعات النازية المتطرفة والتي تتحمل مسؤولية إبادة السكان في دونباس وسفك دماء المواطنين الأبرياء للجمهوريات الشعبية".

وأضاف بوتين "النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، و وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف.

وقال: "ينشر النازيون الجدد في أوكرانيا أسلحة ثقيلة في وسط المدن الكبرى لإثارة واستدعاء نيران الضربات الروسية على المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم: الاختباء وراء الناس على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين".



وأوضح: "من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين ، وعلى رأسهم "مستشارون أمريكيون".

وأشار الى أن الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية.