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فيديو..رئيس الوزراء الفرنسي: "القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي"

الجمعة 25 فبراير 2022 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو..رئيس الوزراء الفرنسي: "القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي"



باريس/سما/

خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن “القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي”، قائلا إنه “لم يتوقف عن قولها”.

 

وأضاف الوزير الفرنسي أنه يود أن يتم تضمين محاربة معاداة السامية في جميع مشاريع مؤسسات التعليم العالي الفرنسي.

 

واعتبر أن “معاداة السامية غالبا ما تكون من عمل الإسلاميين المتطرفين الذين يجعلون الحياة صعبة على يهود فرنسا والذين يقتلون أحيانًا”.

ودعا جان كاستكس إلى “تعبئة عامة للمجتمع بأسره” لمحاربة معاداة السامية، ووعد “بمواصلة النضال بلا هوادة”.

#رئيس الوزراء الفرنسي #فرنسا #جان كاتسكس #القدس المحتلة

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