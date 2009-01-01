الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب كمية من البنادق على الحدود مع الأردن

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، "ضبط سيارتين مشبوهتين على الحدود مع الأردن، خلال محاولة تهريب كمية من البنادق وغيرها من العتاد والذخائر".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رصدت قوات الجيش والشرطة، قبل قليل، سيارتين مشبوهتين على الحدود مع الأردن. تم ضبط السيارتين وهما تقومان بمحاولة تهريب قوامها 12 بندقية من نوع كلاشينكوف وغيرها من العتاد والذخائر".

رصدت قوات جيش الدفاع والشرطة، قبل قليل، سيارتيْن مشبهوتيْن على الحدود مع الأردن. تم ضبط السيارتين وهما تقومان بمحاولة تهريب قوامها ١٢ بندقية من نوع كلاشينكوف وغيرها من العتاد والذخائر.

وأضاف: "تمت إحالة المشتبه بهم والمضبوطات إلى التحقيق في شرطة إسرائيل".