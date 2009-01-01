الجيش الإسرائيلي يكشف ماذا طلبت الولايات المتحدة من تل أبيب بشأن الأزمة الأوكرانية

القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت الإذاعة إن "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل دعمها في إدانة روسيا في الأمم المتحدة، وبأنه سيتعين على المستوى السياسي في إسرائيل اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن"، مشيرة إلى أنه "من غير المتوقع تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض "الفيتو" الروسي في المجلس".

وكانت صحيفة "هآرتس" قالت في تقرير إن "موسكو وجهت رسالة إلى تل أبيب بتأكيد عدم اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بعد وقت قصير من نشر بيان دعم إسرائيل لأوكرانيا".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن لدى إسرائيل صعوبة في الاختيار بين أوكرانيا وروسيا، فرئيس الوزراء نفتالي بينيت، يرى أن دور إسرائيل هو قبل كل شيء حماية اليهود، حتى ولو كان الثمن تنفير الحلفاء. أما وزير الخارجية يائير لابيد فيجسد الصهيونية العلمانية ذات الميول اليسارية.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر يوم أمس الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.