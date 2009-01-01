ما مقدار الأموال التي خسرها أثرياء روسيا منذ بداية الحرب؟

وكالات
خسر أغنى أغنياء روسيا 39 مليار دولار في 24 ساعة منذ بدء الحرب في أوكرانيا ، حسبما أفادت بلومبرج نيوز.
بالأمس ، أغلقت بورصة موسكو على انخفاض بنسبة 33 في المائة ، وهو الانهيار الخامس في تاريخ السوق العالمية وأكبر انخفاض في سوق الأسهم بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار منذ "الإثنين الأسود" في أكتوبر 1987.
ومن المتوقع أن تتفاقم الأضرار الاقتصادية للأثرياء الروس في الأيام المقبلة على خلفية العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ، والتي تشمل أيضًا قيودًا صارمة على قدرة البنوك والشركات الروسية على العمل ضمن النظام المالي الدولي.