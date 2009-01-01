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ما مقدار الأموال التي خسرها أثرياء روسيا منذ بداية الحرب؟

الجمعة 25 فبراير 2022 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما مقدار الأموال التي خسرها أثرياء روسيا منذ بداية الحرب؟



وكالات

 خسر أغنى أغنياء روسيا 39 مليار دولار في 24 ساعة منذ بدء الحرب في أوكرانيا ، حسبما أفادت بلومبرج نيوز.

بالأمس ، أغلقت بورصة موسكو على انخفاض بنسبة 33 في المائة ، وهو الانهيار الخامس في تاريخ السوق العالمية وأكبر انخفاض في سوق الأسهم بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار منذ "الإثنين الأسود" في أكتوبر 1987.

​ومن المتوقع أن تتفاقم الأضرار الاقتصادية للأثرياء الروس في الأيام المقبلة على خلفية العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ، والتي تشمل أيضًا قيودًا صارمة على قدرة البنوك والشركات الروسية على العمل ضمن النظام المالي الدولي.

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