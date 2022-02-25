استمع : تسجيل لجنود أوكرانيين قبل مقتلهم على "جزيرة الأفعى"

وكالات

تداولت مواقع إعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا، لجندي أوكراني مع آخر روسي، في أثناء مهاجمة القوات الروسية جزيرة الأفعى جنوب شرق أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل وحدة صغيرة من جنود الجيش الأوكراني يقدر عددها بنحو 13 شخصا، على جزيرة الأفعى في منطقة أوديسا، جراء الغزور الروسي الذي تتعرض له البلاد.

في جزيرة الافعى ١٣ جندي اوكراني طلب منهم الاستسلام او القصف، رد العسكر بما معناه:



يا سفينة الحرب الروسية، اقلبي وجهك.



تم قصفهم ومات ال ١٣ كلهم. pic.twitter.com/FYrnkQBj37 — Gindibu (@History1060) February 25, 2022





ويسمع في التسجيل الصوتي، حديثا بين طاقم المدمرة الروسية، وأحد الجنود الأوكرانيين، حيث طلبت القوات الروسية من الجيش الأوكراني الاستسلام قبل بدء قصف الجزيرة، إلا أن مجموعة الجنود رفضت ذلك.



وقال الروس في تسجيل للاتصال: "هذه سفينة حربية روسية.. أقترح عليك إلقاء أسلحتك والاستسلام لتجنب إراقة الدماء وسقوط ضحايا لا داعي لها. وإلا فسوف تتعرض للقصف".



ورفضت القوات الأوكرانية التخلي عن الجزيرة، وردت على القوات الروسية بعبارة "انطلقوا لأنفسكم!"