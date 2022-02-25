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استمع : تسجيل لجنود أوكرانيين قبل مقتلهم على "جزيرة الأفعى"

الجمعة 25 فبراير 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
استمع : تسجيل لجنود أوكرانيين قبل مقتلهم على "جزيرة الأفعى"



وكالات

تداولت مواقع إعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا، لجندي أوكراني مع آخر روسي، في أثناء مهاجمة القوات الروسية جزيرة الأفعى جنوب شرق أوكرانيا.


وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل وحدة صغيرة من جنود الجيش الأوكراني يقدر عددها بنحو 13 شخصا، على جزيرة الأفعى في منطقة أوديسا، جراء الغزور الروسي الذي تتعرض له البلاد.



ويسمع في التسجيل الصوتي، حديثا بين طاقم المدمرة الروسية، وأحد الجنود الأوكرانيين، حيث طلبت القوات الروسية من الجيش الأوكراني الاستسلام قبل بدء قصف الجزيرة، إلا أن مجموعة الجنود رفضت ذلك.

وقال الروس في تسجيل للاتصال: "هذه سفينة حربية روسية.. أقترح عليك إلقاء أسلحتك والاستسلام لتجنب إراقة الدماء وسقوط ضحايا لا داعي لها. وإلا فسوف تتعرض للقصف".

ورفضت القوات الأوكرانية التخلي عن الجزيرة، وردت على القوات الروسية بعبارة "انطلقوا لأنفسكم!"

#جزيرة الافعى #اوكرانيا #روسيا #جرائم حرب

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