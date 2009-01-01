  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لافروف: هدف العملية الروسية تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها

الجمعة 25 فبراير 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: هدف العملية الروسية تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها



وكالات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتمثل هدفها في تمكين الأوكرانيين بعد "تحررهم من الاضطهاد"، من تقرير مستقبلهم بحرية.

تصريح لافروف جاء خلال اجتماع مع نظيره في جمهورية لوغانسك الشعبية ونائب وزير الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو اليوم الجمعة.

واتهم لافروف الغرب بأنه ينفي بصوت واحد حقيقة الإبادة الجماعية الجلية في أوكرانيا، وأنه وقف مع كييف في مسعاها لعرقلة وتدمير اتفاقيات مينسك.

وأضاف: "تستر الناتو والاتحاد الأوروبي على كييف حتى في الأسابيع الأخيرة، عندما اعتزمت بشكل نهائي الاستيلاء على جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين بالقوة، وأعلنت أنه لا يوجد بديل لأوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو وبدأت في التهديد بالاستحواذ على أسلحة نووية".

وتابع: "في هذا الوضع بالطبع لم يكن بإمكان روسيا أن تغض النظر عن الطلب المباشرة الصادر عن رئيسي دولتيكما للحصول على مساعدة عسكرية في مواجهة المعتدي".

وقال لافروف: "تنفيذا لالتزاماتنا أمام الحلفاء، قرر الرئيس بوتين إجراء عملية عسكرية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها، حتى يتمكن الأوكرانيون أنفسهم، بعد تحريرهم من هذا الاضطهاد، من تقرير مستقبلهم بحرية".

#اوكرانيا #حرب روسيا اوكرانيا #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

تشيرنوبل سقطت.. القوات الروسية ستحتل "كييف" خلال ساعات ..

بالفيديو : جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا

ماذا حذّر القذافي عام 2009 حول روسيا واوكرانيا وماذا قال ؟!

زيلينسكي يعلن التعبئة العامة في أوكرانيا: تُركنا لوحدنا في مواجهة روسيا

إلى متى ستصمد أوكرانيا ؟.. المستشار النمساوي ينشر مكالمة مع زيلينسكي تحمل الإجابة

ماكرون: بوتين خدعنا

أوكرانيا تعترف : قوات روسية اخترقت منطقة كييف..

الأخبار الرئيسية

h-57464715-1645741007

تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية

الصحة: 4 حالات وفاة و509 إصابة جديدة بكورونا بغزة

تقرير: لماذا تواجه "إسرائيل" صعوبة في الاختيار بين أوكرانيا وروسيا ؟

زيلينسكي يجدد الدعوة للتفاوض مع موسكو..العقوبات الجديدة لم تردع روسيا"

نص

المباحث العامة بغزة تنجز قضية سرقة نصف مليون شيكل خلال بضع ساعات

الاتصالات الفلسطينية