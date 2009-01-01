تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام أكثر من 150 فردا من القوات الأوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم الجمعة أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية في أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.

كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.

وأضاف أنه خلال الأعمال العدائية ألقى أكثر من 150 جنديا من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بيبنهم 82 جنديا تابعون للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه بعد استسلام هؤلاء العسكريين وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك، ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم.

واليوم الجمعة واصلت القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

الجيش الروسي يواصل تقدمه نحو كييف

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثاني على التوالي، متقدمةً نحو العاصمة كييف.

وأفاد مراسل الأناضول بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة.

بدورها، أشارت القوات البرّية في الجيش الأوكراني في حسابها على "فيسبوك" إلى أنّ الصواريخ الروسية تستهدف كييف، مؤكدةً أنها دمّرت اثنين من هذه الصواريخ أثناء تحليقها.

وبالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إنّها فجّرت جسراً لعرقلة التقدم الروسي نحو كييف.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنّ "القوات الهجومية المحمولة جواً فجّرت جسراً فوق نهر تيريف في إيفانكيف، على بعد حوالى 50 كيلومتراً (31 ميلاً) شمال كييف، في محاولة لمنع رتل روسي من التقدم نحو العاصمة".

هذا وندّد وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الجمعة، بإطلاق "صواريخ روسية استهدفت كييف فجراً وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل".



وكتب دميترو كوليبا على "تويتر": "إطلاق مروّع لصواريخ روسية على كييف"، مضيفاً أنّه "آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئاً كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان، وستهزم هذا الشيطان أيضاً".