سفارة إسرائيل في أوكرانيا تبدأ عمليات الإجلاء

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم تسيير 3 حافلات مع مواطنين إسرائيليين من مدينة لفوف في أوكرانيا إلى بولندا، فيما تجاوز 500 آخرون الحدود إلى دول أخرى.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن السفارة الاسرائيلية في أوكرانيا بالتعاون مع دبلوماسيين إسرائيليين من الدول المجاورة، ساعدت المئات من الاسرائيليين على مغادرة هذه الدولة.

وتم تسيير ثلاث حافلات مع مواطنين إسرائيليين من مدينة لفوف الى بولندا، واجتاز نحو خمسمائة آخرين الحدود الى دول أخرى.

وكررت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوتها إلى الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا إلى مغادرتها على الفور.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد ترأس مساء أمس جلسة مشاورات لتقييم التطورات في أوكرانيا، وتركزت الجلسة على بحث السبل الكفيلة باستمرار تقديم المساعدة لإسرائيليين يمكثون حاليا في أوكرانيا ولأبناء الجالية اليهودية هناك على مغادرة هذا البلد.