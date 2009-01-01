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فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا

الجمعة 25 فبراير 2022 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا



وكالات

قالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها،  إن "فنزويلا تدعو لحل سلمي للنزاع، وتدين العقوبات غير الشرعية والهجمات الاقتصادية على الشعب الروسي، التي تؤثر على حقوق الإنسان".

وأعربت فنزويلا عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وأضافت أنها "تأسف لانتهاك اتفاقيات مينسك من قبل الناتو بمبادرة من الولايات المتحدة".

وأضافت أن "نسف تلك الاتفاقيات يعتبر انتهاك للقانون الدولي، ويمثل خطرا كبيرا على روسيا ووحدة أراضيها وسيادتها، وأساء إلى العلاقات الطيبة بين الدول المجاورة".

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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