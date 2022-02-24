بالفيديو : جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا

وكالات

بثت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو أظهرت ما قالت إنه دبابات روسية مدمرة وقتلى من الجنود الروس، في هاركوف بأوكرانيا ضمن الخسائر الروسية التي حدثت جراء الاشتباك مع الجيش الأوكراني.

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع دبابات روسية مدمرة وجندياً روسياً طريح الأرض.

دبابات روسية مدمرة و جنود روس قتلى على يد القوات المسلحة الأوكرانية في هاركوف.#روسيا_اوكرانيا

pic.twitter.com/9Hew45RN8F — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) February 24, 2022

وفيما لم يصدر أي تعليق من روسيا بشأن خسائر لها في أوكرانيا حتى الآن. قال مسؤولون أوكرانيون إن 40 جنديا أوكرانيا على الأقل قتلوا.

وقال الجيش الأوكراني إنه قتل حوالي 50 “محتلا” روسيا، لكن لم يتحقق من ذلك العدد من مصدر آخر.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا نفذت هجوما مضادا بنيران مساندة من روسيا.