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بالفيديو : جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا

الجمعة 25 فبراير 2022 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو : جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا



وكالات

بثت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو أظهرت ما قالت إنه دبابات روسية مدمرة وقتلى من الجنود الروس، في هاركوف بأوكرانيا ضمن الخسائر الروسية التي حدثت جراء الاشتباك مع الجيش الأوكراني.

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع دبابات روسية مدمرة وجندياً روسياً طريح الأرض.

وفيما لم يصدر أي تعليق من روسيا بشأن خسائر لها في أوكرانيا حتى الآن. قال مسؤولون أوكرانيون إن 40 جنديا أوكرانيا على الأقل قتلوا.

وقال الجيش الأوكراني إنه قتل حوالي 50 “محتلا” روسيا، لكن لم يتحقق من ذلك العدد من مصدر آخر.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا نفذت هجوما مضادا بنيران مساندة من روسيا.

#روسيا #اوكرانيا #الغزو الروسي #الجيش الروسي

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