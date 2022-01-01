اليابان تفرض عقوبات على روسيا

طوكيو/سما/

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كيشيدا في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني صباح الجمعة: "قررنا تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وتجميد أصول المؤسسات المالية ونحد من صادرات البضائع للجهات على صلة بالقطاع العسكري".

وامتنع رئيس الوزراء الياباني عن التعليق على إمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي أو فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.

وأكد أن الجانب الياباني سيتخذ خطواته بناء على تطور الأوضاع، وبالتنسيق مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي.

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير.