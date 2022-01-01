موسكو: سنرد على طرد واشنطن مستشار السفير الروسي

موسكو/سما/

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن موسكو تعتبر طرد واشنطن مستشار السفارة الروسية لديها سيرغي تريبلكوف خطوة إضافية غير ودية تجاه روسيا.

وقال: "نعتبر الطرد الجديد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة... وردّنا لن يتأخر".

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي أمريكي أنه لا علاقة للطرد بـ"الغزو الروسي لأوكرانيا وهو جزء من نزاع طويل الأمد بين واشنطن وموسكو حول طاقم السفارة، ومع ذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه التوترات بين العاصمتين إلى أعلى مستوياتها بعد الحرب الباردة بسبب أوكرانيا".

وقال إن "وزارة الخارجية أبلغت السفارة الروسية الأربعاء، أنها ستطرد الوزير المستشار سيرغي تريبلكوف، وهو حاليا الشخص الثاني في البعثة تحت قيادة السفير أناتولي أنتونوف".

وطردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان من موسكو منتصف فبراير الجاري.

وعلى الرغم من تدهور العلاقات على خلفية الوضع الحالي في أوكرانيا، أشار المسؤول إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أنه من المهم الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية لتسهيل التواصل بين حكومتينا"، لكن قال إنه "لن يسمح بأفعال مثل طرد غورمان أن تمر بدون رد".