لابيد يبحث مع بلينكن الوضع حول أوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في أوكرانيا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الخطوات التي سيتم اتخاذها.



وأشار المكتب الصحفي للوزير الإسرائيلي: "ناقش الوزيران الوضع في أوكرانيا والتداعيات العالمية الناتجة عنه".

وأضاف: "أعرب الوزير لابيد عن قلقه بشأن سلامة الإسرائيليين الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا، وأبلغ بلينكن بشأن عرض إسرائيل تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا".

وتابع: "بدوره أبلغ بلينكن زميله بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في هذه المرحلة".

وشدد المكتب على أن لابيد وبلينكن أتفقا على الاستمرار في الاتصالات حول هذا الموضوع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".